Напишите 3 однозначных слова и составьте с ними предложения. Сделайте синтаксический разбор этих предложений.

Русский язык
Напишите 3 однозначных слова и составьте с ними предложения. Сделайте синтаксический разбор этих предложений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раковина, пол,мышь Примеры:1)На берегу моря было много раковин,у нас в ванне новая Раковина. 2)У каждого человека свой пол,я помыла пол в комнате 3)Я видела маленькую мышь,наша компьютерная мышь сломалась Разбор слова:1)Раковина-раковин/корень/,а/окончание/ (сущ, ж.р,ед.ч,) 2)Пол-/корень/ (сущ, м.р,ед.ч) 3)Мышь-/корень/ (сущ, ж.р,ед.ч)
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