Напишите 3 предложения как беречь дружбу срочно
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Напишите 3 предложения как беречь дружбу срочно
Ответ(ы):
Гость:
Не ссорься с друзьями.Потому что дружбу не купишь.Помогай друзьям и не хами им
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