Массовая доля углерода 92,3%, водорода 7,7%. плотность паров этого вещества по воздуху 2, 69. найти молекулярную формулу углеводорода. Записать название

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D(CxHy)=2,69; M(CxHy)/29=2,69; M(CxHy)=78 г/моль; 78/100 ·92,3=72 г/моль-молекулярный вес С; 72/12=6 атомов С в углеводороде; 78/100 ·7,7=6 атомов Н в углеводороде.Это вещество бензол