Решите 9,10,11,12,13 срочно прошу

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10) прямая ок проведенная к касательной составляет с ней прямо угол. отсюда найдем угол окм он равен 90-19=71. треугольник окм равнобедренный тк боковые стороны это радиусы а они равны. следовательно угол омк тоже равен 71