№1 запишите частное 85:24 в виде дроби и выделите целую часть №2 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26

Математика

№1 запишите частное 85:24 в виде дроби и выделите целую часть №2 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26

Автор: Гость