№1 запишите частное 85:24 в виде дроби и выделите целую часть №2 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26

Математика
№1 запишите частное 85:24 в виде дроби и выделите целую часть №2 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8524=3 1324 3 2936+3136=4 23           1736+2 2326=3 19     4 23-3 19=1 59
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