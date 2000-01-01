Сочинение на тему "Как Борис Житков стал писателем". Помогите пожалуйста.Срочно!

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БИОГРАФИЯ, Житков Борис Степанович.ЖИТКОВ Борис Степанович (1882 - 1938), прозаик.Родился 30 августа (11 сентября н.с.) в Новгороде в семье преподавателя математики. Получил прекрасное домашнее образование. После окончания гимназии поступил на естественное отделение Новороссийского университета, закончил в 1906.В 1911 - -16 учился в Петербургском политехническом институте на кораблестроительном отделении. До 1924, когда Житков становится профессиональным писателем, он поменял множество профессий: ихтиолог, штурман парусника, рабочий-металлист, морской офицер и инженер, капитан научно-исследовательского судна, преподаватель физики и черчения, руководитель технического училища.В 1924 Житков начал печататься. Писал морские повести (сборники "Злое море", 1924; "Морские истории", 1925 - 37); сказочные повести ("Элчан-Кайя", 1926); пьесы ("Пятый пост", 1927; "Семь огней", 1929); научно-художественные книги ("Свет без огня", 1927; "Пароход", 1935).Сотрудничал во многих детских газетах и журналах: "Ленинские искры", "Новый Робинзон", "Еж", "Чиж", "Юный натуралист" и др. Писал и для самых маленьких читателей: "Пудя", "Метель" и др. Житков много сделал для развития научно-популярного жанра в детской литературе ("Рассказы о технике", "Урок географии", "Рассказы о животных").Незадолго до смерти создал детскую повесть-энциклопедию "Что я видел" (опубликована посмертно в 1939). Умер 19 октября 1938 в Москве.Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.