Напиши названия птиц, которые живут в твоём крае( я живу в России)
Другие предметы
Напиши названия птиц, которые живут в твоём крае( я живу в России)
Ответ(ы):
Гость:
Сенички, дятлы, скворцы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)Как записывается число одиннадцать целых пять тысячных? А. 11005. Б. 11,0005. В.11,005. Г. 11,500 2) В каком разряде числа 1,020345 записана ...
Геометрия
Литература
Математика
№1 запишите частное 85:24 в виде дроби и выделите целую часть №2 Найдите разность сумм 3 целых 29/36+ 31/36 и 17/36+2 целых 23/26
Русский язык