В параллелограмме меньшая диагональ перпендикулярна боковой стороне. Высота, проведенная из вершины прямого угла, делит большую боковую сторону на отрезки 64 см и 25 см. Определите площадь треугольника заключенного между большо...

Математика

В параллелограмме меньшая диагональ перпендикулярна боковой стороне. Высота, проведенная из вершины прямого угла, делит большую боковую сторону на отрезки 64 см и 25 см. Определите площадь треугольника заключенного между большой стороной и диагоналями параллелограмма ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! СРОЧНО НАДО!

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