Напишите 4 примера не с существительным из произведений

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Напишите 4 примера не с существительным из произведений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)не правда,а ложь., не друг,а враг., не воля, а рабство., здесь нужна не опытность, а знания 2)не исправленные, только подчеркнутые ошибки., не плохой, а хороший.,не веселый, а грустный не умный, а глупый 3)живут не богато, а бедно.,говорил не громко, а шепотом.,не смешно, а грустно., не высоко, а низко 4)далеко не верно.,совсем не умно.,вовсе не верно.,приехать вовремя.)
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