1. Прочитай рассказ Р.Сефа. Капитан . Торговый пароход плыл из Новороссийска в Одес??у .Над морем стоял туман .Пароход врем от времени гудел .Капитан Шмидт двое суток не сходил с мостика ,он так напряжённо всматривался в белёсы...

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1. Прочитай рассказ Р.Сефа. Капитан . Торговый пароход плыл из Новороссийска в Одес??у .Над морем стоял туман .Пароход врем от времени гудел .Капитан Шмидт двое суток не сходил с мостика ,он так напряжённо всматривался в белёсый туман ,что глаза его покраснели . Прошли ещё сутки .Туман немного рассеялся . Было уже не так страшно ,что пароход столкнётся с неизвестным судном .Помощник сменил капитана ,и он ушёл к себе в каюту . Проснулся капитан на полу .Сильный удар сбросил его с койки .На палубе кто -то громко кричал .Раздавался топот ног .Капитан быстро оделся и вышел на палубу .Почти вся команда была там . -Спускайте шлюпку !-кричали одни .-Мы сели на камни !-кричали другие . Ночь была тёмная .Корпус судна трещал . -Ти- хо ! - сказал капитан .Сказал совсем спокойно ,но все услышали его. Есть такие люди , которые умеют говорить негромко,но все их слышат . На палубе сразу все успокоились .Все почувствовали ,что у них есть капитан . 2 из этого текста сделать изложение .

Автор: Гость