Выведите простейшую формулу соединения кислорода с хромом , в котором массовая доля кислорода на 36,84 % меньше массовой доли хрома.
Химия
Выведите простейшую формулу соединения кислорода с хромом , в котором массовая доля кислорода на 36,84 % меньше массовой доли хрома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cr2Ox, т.к. у кислорода валентность 2 , а у хрома -x w(O)= M(O)*N(O)/M(O)*N(O)+M(Cr)*N(Cr) 0.3684=16x/ 16x + 52*2 0.3684*(16x + 104) = 16x 5.8688x + 38.3136=16x 10.1312x=38.3136 x = 4 Cr2O4 (CrO2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения, затратив на весь путь 4ч. ??ему равна собственная скорость лодки, если скорость течения...
Английский язык