Выведите простейшую формулу соединения кислорода с хромом , в котором массовая доля кислорода на 36,84 % меньше массовой доли хрома.

Химия

Выведите простейшую формулу соединения кислорода с хромом , в котором массовая доля кислорода на 36,84 % меньше массовой доли хрома.

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