Запишите числе противоположные данным -1; -2,9; 3,8; 0; -3,45; 4; -5;

Математика
Запишите числе противоположные данным -1; -2,9; 3,8; 0; -3,45; 4; -5;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1;2;-9;-3;-8;0;3;-45;-4;5.
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