Напишите 5 пищевых цепочек, которые могут быть в картофельном поле и сукцессии
Биология
Напишите 5 пищевых цепочек, которые могут быть в картофельном поле и сукцессии
Ответ(ы):
Гость:
Воробей - мышь- букашки - зерно - минеральные соли в почве (вот так вот =)
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