Напишите 5 пищевых цепочек, которые могут быть в картофельном поле и сукцессии

Биология
Напишите 5 пищевых цепочек, которые могут быть в картофельном поле и сукцессии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Воробей - мышь- букашки - зерно - минеральные соли в почве (вот так вот =)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Определите рааны ли дроби Результат запишите с помощью знаков
Ответить
Окружающий мир
Отличия зайца и кролика.
Ответить
Английский язык
Помогите подберити слова shop assistent: Can i ... you? Tom:Showme the jacket, ... . Shop assistent:Here ... ... . Tom:Great! It's nice and warm! S...
Ответить
История
336 год до нашей эры Александр царь.Александру было 20 лет . В каком году он родился? Заранее спасибо))) Только срочно надо(
Ответить
Математика
Таня сделала покупку на 15р. у неё было 10р. и 50р. сколько рублей у неё осталось?реши задачу разными способами.
Ответить