Напишите 5 сравнений, 5 метафор из романа "Дубровский". Даю 30 баллов..
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Напишите 5 сравнений, 5 метафор из романа "Дубровский". Даю 30 баллов..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тело бедного старика лежало на столе.Хозяин последний раз перешел за порог дома.Суд приехал.Скрылся за деревом .
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