Напишите 6 предложений что бы они были ! ? . и выпишите словосочетание и напишите чт?? это согласования примыкание управление

Русский язык
Напишите 6 предложений что бы они были ! ? . и выпишите словосочетание и напишите чт?? это согласования примыкание управление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Только напишу Ты не брал мои вещи? Будешь кушать? Нравится куртка? Я не хочу есть! Не в коем случае! Я сказала нельзя!
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