Напишите 7 предложений о Шакен Айманов.Срочно нужно.Пожалуйста!!!На казахском
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Напишите 7 предложений о Шакен Айманов.Срочно нужно.Пожалуйста!!!На казахском
Ответ(ы):
Гость:
Казахский советский актёр, режиссёр театра и кино. Шакен Айманов родился 2 (15) февраля 1914 года в Баян-Ауле. В 1928 году окончил среднюю школу[2]. В 1931—1933 годах учился в Казахском педагогическом техникуме в Семипалатинске.В 1933 году по приглашению писателя Г. М. Мусрепова приехал в Алма-Ату и был принят в труппу Казахского театра драмы Дата смерти: 23 декабря 1970 (56 лет) Место смерти: Москва, СССР
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