Напишите доклад на тему человек и его деятельность

Гость: Гость:

Деятельность – категория социальная, она носит общественный характер. Животным доступна лишь жизнедеятельность, проявляющаяся как биологическое приспособление организма к требованиям окружающей среды. Для человека характерно сознательное выделение себя из природы. Он ставит перед собой цели, осознает мотивы, побуждающие его к активности. Личность и формируется, и проявляется, и совершенствуется в деятельности. Пока человек живет, он постоянно действует, что-то делает, чем-то занят. Психика и сознание формируются в деятельности. В процессе деятельности человек познает мир, создает необходимые для собственного существования условия (пищу, одежду, жилье и т. д.), удовлетворяет свои духовные потребности (например, занимаясь наукой, литературой, музыкой, живописью), а также занимается самосовершенствованием (укрепляя волю, характер, развивая свои способности). Человек выступает в жизни, прежде всего как деятель, творец и созидатель, независимо от того, каким видом труда он занимается. Здесь же происходит и формирование сознания.