2 предложения где после приставок буквы "ы" и "и"
Русский язык
2 предложения где после приставок буквы "ы" и "и"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я выехал за город. я поиграл(а) во дворе
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