Р разбери слова по частям речи слово на Земле
Русский язык
Р разбери слова по частям речи слово на Земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На-предлог Земля-сущ.
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