Напишите эссе на тему "Нужны ли нам заимствованния? " Быстрее пожалуйста! Ели можете сами.
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Напишите эссе на тему "Нужны ли нам заимствованния? " Быстрее пожалуйста! Ели можете сами.
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Гость:
Краткое. ...... если непонятно напиши в комментариях .
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