К какой тематической группе можно отнести слова первый, новый

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К какой тематической группе можно отнести слова первый, новый
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Гость:
Техника наверное ))))
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