Народнические и марксистские партии в 19 веке Сканворд.

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Народничество — идеология интеллигенции в Российской империи в 1860—1910-х годах, ориентированная на «сближении» с народом в поиске своих корней, своего места в мире. Движение народничества было связано с ощущением интеллигенции потери своей связи с народной мудростью, народной правдой. В советской историографии народничество считалось вторым, революционно-демократическим («разночинским») этапом революционного движения в России, пришедшим на смену «дворянскому» (декабристам) и предшествовавшим «пролетарскому» (марксистскому) этапу. Господствовавшее в 1860-80 гг. в России течение социально-политической мысли.Идеология народничества основывалась на системе «самобытности» и самобытном пути развития России к социализму, минуя капитализм. Объективными условиями появления в России такой идеи явились слабое развитие капитализма и наличие крестьянской поземельной общины. Основы этого «русского социализма» были сформулированы на рубеже 40—50-х годов А. И. Герценом.Поражение революций 1848—1849 гг. в странах Западной Европы произвело глубокое впечатление на Герцена, породило у него неверие в европейский социализм, разочарование в нем. Сопоставляя судьбы России и Запада, Герцен пришел к выводу, что социализм сначала должен утвердиться в России и основной «ячейкой» его станет крестьянская поземельная община. Крестьянское общинное землевладение, крестьянская идея права на землю и мирское самоуправление явятся, по Герцену, основой построения социалистического общества. Так возник «русский (или общинный) социализм» Герцена.«Русский социализм» Герцена был ориентирован на крестьянство как свою социальную базу, поэтому получил также название «крестьянского социализма». Его главные цели состояли в освобождении крестьян с землей без всякого выкупа, ликвидации помещичьего землевладения, введении крестьянского общинного самоуправления, независимого от местных властей, демократизации страны.Идея общинного социализма, сформулированная Герценом, была развита Н. Г. Чернышевским. Но, в отличие от Герцена, Чернышевский иначе смотрел на общину. Для него община — патриархальный институт русской жизни, которая призвана сначала выполнить роль «товарищеской формы производства» параллельно с капиталистическим производством. Затем она вытеснит капиталистическое хозяйство и окончательно утвердит коллективное производство и потребление. После этого община исчезнет как форма производственного объединения.В рамках народнического движения существовали два основных течения — умеренное (либеральное) и радикальное (революционное). Представители умеренного течения стремились к ненасильственным социальным, политическим и экономическим преобразованиям. Представители радикального течения, считавшие себя последователями Чернышевского, стремились к быстрому насильственному свержению существовавшего режима и немедленному осуществлению идеалов социализма.Также по степени радикализма в народничестве можно различить следующие направления: (1) консервативное, (2) реформистское, (3) либерально-революционное, (4) социально-революционное, (5) анархистскоеНелегальные и полулегальные народнические кружки начали революционную работу «в народе» еще до отмены крепостного права в 1861 г. По методам борьбы за идею эти первые кружки заметно различались: пропагандистское и заговорщицкое направления существовали уже в рамках движения «шестидесятников» (народников 1860-х).В 1861—1864 наиболее влиятельным тайным обществом Петербурга была первая «Земля и воля». Его члены, вдохновленные идеями А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, мечтали о создании «условий для революции». Они ждали её к 1863 — после завершения подписания уставных грамот крестьянам на землю.1870-е годы выдвигают на первый план беспредельное народолюбие; «кающиеся дворяне» (по меткому выражению Н. К. Михайловского) всецело посвящают свою жизнь тому, чтобы загладить перед мужиком вековую вину барства-интеллигенции. С конца 1860-х в крупных городах России действовало несколько десятков народнических кружков. Выпиши то что тебе нужно)