Республики Казахстана самые высокие горы это что

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Республики Казахстана самые высокие горы это что
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пик Хан-Тенгри (6995 м)
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