Проверьте,что лучше сжимается:газ или жидкость.Для этого пластмассовую бутылочку от шампуня плотно закройте пробкой и попробуйте сжать.Затем заполните бутылочку водой,снова плотно закройте и попробуйте сжать.В каком случае сжат...
Физика
Проверьте,что лучше сжимается:газ или жидкость.Для этого пластмассовую бутылочку от шампуня плотно закройте пробкой и попробуйте сжать.Затем заполните бутылочку водой,снова плотно закройте и попробуйте сжать.В каком случае сжать бутылочку было труднее и почему??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С водой будет труднее, так как вода плотнее воздуха.
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