Проверьте,что лучше сжимается:газ или жидкость.Для этого пластмассовую бутылочку от шампуня плотно закройте пробкой и попробуйте сжать.Затем заполните бутылочку водой,снова плотно закройте и попробуйте сжать.В каком случае сжат...

Физика

Проверьте,что лучше сжимается:газ или жидкость.Для этого пластмассовую бутылочку от шампуня плотно закройте пробкой и попробуйте сжать.Затем заполните бутылочку водой,снова плотно закройте и попробуйте сжать.В каком случае сжать бутылочку было труднее и почему??

Автор: Гость