Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему "Осень". Попробуй нарисовать картину природы с помощью двух-трёх сложных предложений, части которых соединены без помощи союзов.

Гость: Гость:

Я очень люблю осенний сад, в это время года он преобразился. (сложное) Перед нашим домом замерла белоствольная березка, она сменила зеленый сарафан на золотой. (сложное) Рядом с ней пламенеют клёны, их листья стали багровые. (сложное)