Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему "Осень". Попробуй нарисовать картину природы с помощью двух-трёх сложных предложений, части которых соединены без помощи союзов.

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Напиши маленькую пейзажную зарисовку на тему "Осень". Попробуй нарисовать картину природы с помощью двух-трёх сложных предложений, части которых соединены без помощи союзов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю осенний сад, в это время года он преобразился. (сложное)  Перед нашим домом  замерла белоствольная березка, она  сменила зеленый сарафан на золотой. (сложное) Рядом с ней пламенеют клёны, их листья стали багровые. (сложное) 
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