Напишите эссе на тему: Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает за этим, получая прибыль в виде налогов" (Д. Фейлан) P.s. напишите так чтобы было понятно что это писал восьмиклассник

Обществознание
Напишите эссе на тему: Умное государство не мешает своим гражданам зарабатывать деньги, только наблюдает за этим, получая прибыль в виде налогов" (Д. Фейлан) P.s. напишите так чтобы было понятно что это писал восьмиклассник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То, что не мешает это верно. Только не мешает согласно определенным правилам. Если государство наблюдает - это не государство. Люди платят налоги государству не за наблюдения, а за работу по организации их труда. Печально, но практически все государства Мира, за мелким исключением, занимаются именно наблюдательством при этом сдирая с граждан налоги, которые идут в основном на обустройство тех кто этим государством управляет. Государство в этом случае отделено от граждан. 
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