Напишите формулы самых распространенных в природе соединений щелочноземельных элементов.
Химия
Напишите формулы самых распространенных в природе соединений щелочноземельных элементов.
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Са - 3,38% Mg - 2,35% Ba - 0,05% Sr - 0,034%
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