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1495....ЭТО ЖЕСТЬ. КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
Математика
1495....ЭТО ЖЕСТЬ. КАК ЭТО ДЕЛАТЬ?
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Гость:
Ето обичние дроби.Просто додай.
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