Строение лепестка бобовых

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Цветки обоеполые, чаще в соцветиях, иногда одиночные. Чашечка состоит из пяти сросшихся чашелистиков; венчик пятилепестной, своеобразного «мотылькового» типа: самый крупный, верхний лепесток - парус, два боковых - крылья или весла, два нижних срослись в лодочку. Тычинок десять, чаще сросшиеся в трубочку, охватывающую пестик. Цветки бобовых собраны в соцветия: головку (у клевера) или кисть (у люпина, донника и др.) .