Помогите перевести время с русского на казахский только письменно Спасибо: 7:55,18:20, 24:00, 6:50, 1:00, 5:45, 13:00, 22:35, 9:00, 16:30, 8:40.

Гость: Гость:

7:55 Жеті сағат елу бес минут; Можно еще сказать: сегізге бес минут қалды (без пяти восемь часов) 18:20 он сегіз сағат жиырма минут кетті 24:00 жиырма төрт сағат нөль нөль минут 6:50 алты сағат елу минут; или жетіге он минут қалды (без десяти семь) 1:00 бір сағат нөль нөль минут 5:45 бес сағат қырық бес минут; Или алтыға он бес минут қалды (без пятнадцати шесть) 13:00 он үш сағат нөль нөль минут (или сағат бір болды - время час) 22:35 жиырма екі сағат отыз бес минут 9:00тоғыс сағат нөль нөль минут 16:30 он алты сағат отыз минут Или сағат кешкі төрт жарым (время пол пятого вечера) 8:40 сегіз сағат қырық минут Или тоғызға жиырма минут қалды (без двадцати минут девять часов. Написала как могла ;)