Напишите главную мысль былины Вольга и Микула Селянинович

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Напишите главную мысль былины Вольга и Микула Селянинович
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Гость:
Микула Селянинович - былинный богатырь, чудесный пахарь, несущий "тягу земную", олицетворение русского крестьянства. Содрогание земли и ужасный страх всех живущих существ в ту минуту, когда Вольга увидел свет, указывают на него, как на олицетворение какой-то стихийной силы. Тяжесть крестьянского труда в былине изображается символически: клиновую сошку Микулы не может вытащить из борозды вся "дружинушка хоробрая" князя Вольги.
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