Помогите пожж Каз яз срочно надо

Қазақ тiлi
Помогите пожж Каз яз срочно надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гүл шоғы, сыйлығы, тілегі, шуағы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько градусов содержит угол, который составляет: 7/18 прямого угла, 1) 11/36 развёрн??того угла?
Ответить
Русский язык
Вставте нужные слова в фото
Ответить
Русский язык
Слово "очень" это обстаятельство или определение?
Ответить
Русский язык
Лексическое значение завитка (можно несколько)
Ответить
Литература
Краткое содержание синдбад -мореход 5 путешествие
Ответить