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Помогите пожж Каз яз срочно надо
Қазақ тiлi
Помогите пожж Каз яз срочно надо
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Автор: Гость
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Гость:
Гүл шоғы, сыйлығы, тілегі, шуағы
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