Слово "очень" это обстаятельство или определение?

Русский язык
Слово "очень" это обстаятельство или определение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как? очень - обстоятельство
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