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Слово "очень" это обстаятельство или определение?
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Слово "очень" это обстаятельство или определение?
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Гость:
как? очень - обстоятельство
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