Поезд проехал 10 км за 10 мин с какой скорость ехал поезд

Математика
Поезд проехал 10 км за 10 мин с какой скорость ехал поезд
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Гость:
(1). 10×10=100 (км/ч).
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