Вычислите периметр и площадь прямоугольника, длина которого 7см,а ширина на 2см ме??ьше.Помогите пожалуйста

Математика

Вычислите периметр и площадь прямоугольника, длина которого 7см,а ширина на 2см ме??ьше.Помогите пожалуйста

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