Вычислите периметр и площадь прямоугольника, длина которого 7см,а ширина на 2см ме??ьше.Помогите пожалуйста
Математика
Вычислите периметр и площадь прямоугольника, длина которого 7см,а ширина на 2см ме??ьше.Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+7)*2=18 ответ периметра площадь 7*2=14
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