Назовите колонии Англии в годы Первой мировой войны.Нужно очень срочно,помогите пожалуйста)))
История
Назовите колонии Англии в годы Первой мировой войны.Нужно очень срочно,помогите пожалуйста)))
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Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Бирма, Египет, Йемен, Оман, Южная Африка, Британская Гвиана и несколько территорий в центре Африки
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