Краткое содержание синдбад -мореход 5 путешествие

Гость: Гость:

5-я серия Лейтенант Хамади понял, что Синдбад — не враг, и настоящая опасность исходит от других людей. К убийству полицейского причастны, как выяснилось, люди Башира — криминального авторитета, работающего на торговца оружием Аль Джабера. Допросив хозяина гостиницы, Хамади установил, что в отсутствие Синдбада в его номер проникли двое. Они и подложили пакет с наркотиками. Насторожил лейтенанта тот факт, что неизвестные говорили между собой по-русски. Попутно Хамади вычислил предателя, осталось только его арестовать…