Напишите краткую запись и решение, прошу на завтра надо, а я не понимаю тему!! Чугунный брусок массой 700 г, подвешенный к динамометру, полностью погружён в воду. Какую силу показывает динамометр? Плотность чугуна равна 7000 к...

Физика

Напишите краткую запись и решение, прошу на завтра надо, а я не понимаю тему!! Чугунный брусок массой 700 г, подвешенный к динамометру, полностью погружён в воду. Какую силу показывает динамометр? Плотность чугуна равна 7000 кг/м^3, плотность воды 1000 кг/ м^3. ПРИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СЧИТАЙТЕ, ЧТО ПЛОТНОСТЬ = 10 Н/КГ

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