Напишите краткую запись и решение, прошу на завтра надо, а я не понимаю тему!! Чугунный брусок массой 700 г, подвешенный к динамометру, полностью погружён в воду. Какую силу показывает динамометр? Плотность чугуна равна 7000 к...
Физика
Напишите краткую запись и решение, прошу на завтра надо, а я не понимаю тему!! Чугунный брусок массой 700 г, подвешенный к динамометру, полностью погружён в воду. Какую силу показывает динамометр? Плотность чугуна равна 7000 кг/м^3, плотность воды 1000 кг/ м^3. ПРИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ СЧИТАЙТЕ, ЧТО ПЛОТНОСТЬ = 10 Н/КГ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m = 700 г =0,7 кг ρ₁ = 7000 кг/м³ ρ₂ = 1000 кг/м³ Найти: F =? Решение: F = P - Fa P = mg Fa =ρ₂gVт Vт= m/ρ₁ Vт = 0,7 кг / 7000 кг/м³ = 0, 0001 м³ P = 0,7 кг× 10 Н/кг = 7 Н Fa = 1000 кг/м³ × 10 Н/кг × 0,0001 м³ = 1 Н F = 7 H - 1 H = 6H Ответ: 6Н
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