Найти область определения функции. СРОЧНО!

Математика
Найти область определения функции. СРОЧНО!
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Применены: свойства логарифмов и арифметического квадратного корня,  метод интервалов
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