Допоможіть, розв'язати тести, дуже потрібно
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Допоможіть, розв'язати тести, дуже потрібно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)г; 2)б; 3)в. Пока что это все что я знаю (4,5,6 не знаю) я помогла тебе чем могла
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