Составить связаный текст состоящий 8 предложений с антонимами :открыть -закрыть, выход -вход, правда- лож свет -тьма.

Гость: Гость:

Свет и тьму можно сравнить с правдой и ложью. Находясь в закрытом темном помещении, вы не видите вокруг себя ничего. Все, что остается-сказочно представлять, что находится вокруг. Открыв же окно в этом помещении, вы увидите его интерьер:стол тумбочка-все, как оно есть на самом деле. А представлял ты роскошную кровать. Так и люди врут, чтобы окружающие представляли что-то прекрасное с их слов, одним словом это-ложь. А правда-это самые обыкновенный предметы, без преукрашений.