В коробке помещаються 4 кубика. Сколько кубиков помещаеться в коробке если все размеры увеличить в 3 раза

Математика
В коробке помещаються 4 кубика. Сколько кубиков помещаеться в коробке если все размеры увеличить в 3 раза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 , в 3 раза значит умножить  . 4*3=12
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