В коробке помещаються 4 кубика. Сколько кубиков помещаеться в коробке если все размеры увеличить в 3 раза

Математика

В коробке помещаються 4 кубика. Сколько кубиков помещаеться в коробке если все размеры увеличить в 3 раза

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