Напишите на русских буквах как это правильно читать

Гость: Гость:

В садах других По долинам вверх От костров осенних Видишь следы дыма / (Видно следы дыма) Конец приятного лета И всех цветов летних. Красное жаркое пламя Башнями серый дым – Поются песни по сезонам Что-то яркое везде! Цветы летом, Осенью огни."