Напишите на русских буквах как это правильно читать
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Напишите на русских буквах как это правильно читать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В садах других По долинам вверх От костров осенних Видишь следы дыма / (Видно следы дыма) Конец приятного лета И всех цветов летних. Красное жаркое пламя Башнями серый дым – Поются песни по сезонам Что-то яркое везде! Цветы летом, Осенью огни."
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