Напишите, нахождение каких территорий (земель) в составе ВКЛ отражало его полное название: Великое Княжество Литовское, Русское, Жемайтское.

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Напишите, нахождение каких территорий (земель) в составе ВКЛ отражало его полное название: Великое Княжество Литовское, Русское, Жемайтское.
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Ответ(ы):
Гость:
Великое княжество литовское
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