История. Просчитайте отрывок из труда историка Ключевского и впишите пропущенн??е название города . Аскольд и Дир,подошедши к ............и узнав, что городок этот платит дань хазарам,остались в нем, и набрав много варягов ,...

История
История. Просчитайте отрывок из труда историка Ключевского и впишите пропущенн??е название города . Аскольд и Дир,подошедши к ............и узнав, что городок этот платит дань хазарам,остались в нем, и набрав много варягов , начали владеть землею полян.
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