Смесь для выведения жирных пятен с одежды состоит из 180 мл бензина (плотность 0,75 г/??л), 4 мл этилового спирта (плотность 0,8 г/мл), 12 мл олеиновой кислоты (плотность 0,85 г/мл) и 6 мл 25%-ого раствора аммиака (плотность ра...
Химия
Смесь для выведения жирных пятен с одежды состоит из 180 мл бензина (плотность 0,75 г/??л), 4 мл этилового спирта (плотность 0,8 г/мл), 12 мл олеиновой кислоты (плотность 0,85 г/мл) и 6 мл 25%-ого раствора аммиака (плотность раствора 0,9 г/мл). Рассчитайте массовую долю аммиака в полученной смеси.
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