Пожалуйста, помогите Приведите примеры конфликтных ситуаций продавцов и потреб??телей, пути их решения

Обществознание
Пожалуйста, помогите Приведите примеры конфликтных ситуаций продавцов и потреб??телей, пути их решения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выделить суффикс в словах молочник новизна пахарь стекольщик радость артист ежевика клубника черника голубика баранина свинина
Ответить
Математика
В школе отремонтировали 3/4 всех кабинетов,после чего ещё осталось отремонтироват?? 25 кабинетов.Сколько кабинетов в школе?
Ответить
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!Помогите пожалуйста. Не большой ответ. Какова была реакция Екатерины на революцию во Франции?
Ответить
Математика
Поезд проходя в час по 40 км, за 1 часа прошел 1/5 всего пути. Найдите длину пути.
Ответить
Физика
Дано: t = 0.5 минут = 30 секунд P(N) = 1.8 Вт F = 0,2 Н S - ?
Ответить