СРОЧНО!!!!!!!!!!!!Помогите пожалуйста. Не большой ответ. Какова была реакция Екатерины на революцию во Франции?

История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!Помогите пожалуйста. Не большой ответ. Какова была реакция Екатерины на революцию во Франции?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Во внешней политике он выразился в превращении России в европейского жандарма, а во внутренней—в политической реакции, поразившей лучшие силы страны. События во Франции взволновали Екатерину с момента открытия Генеральных штатов 5 мая 1789 г. и взятия Бастилии 14 июля. Вроде так)Но я не Уверена)
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