СРОЧНО!!!!!!!!!!!!Помогите пожалуйста. Не большой ответ. Какова была реакция Екатерины на революцию во Франции?

Гость: Гость:

Во внешней политике он выразился в превращении России в европейского жандарма, а во внутренней—в политической реакции, поразившей лучшие силы страны. События во Франции взволновали Екатерину с момента открытия Генеральных штатов 5 мая 1789 г. и взятия Бастилии 14 июля. Вроде так)Но я не Уверена)