Е көмекші есістігі тіркескен осы шақтық келер шақтық және өткен шақтық етістік ойлап табыңдар

Қазақ тiлi
Е көмекші есістігі тіркескен осы шақтық келер шақтық және өткен шақтық етістік ойлап табыңдар
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осы шақ күледі, келер шақ келеді, өткен шақ тауа алмадым кешириниз
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