Что есть уникального на материке южная америка?

География
Что есть уникального на материке южная америка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЮА уникальна разнообразием флоры и фауны. Необыкновенно разнообразны климатические пояса.
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